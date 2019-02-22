Более 2,5 тысяч журналистов будут освещать новый саммит Трампа и Ким Чен Ына

Около 2600 иностранных журналистов аккредитовались к настоящему времени для освещения предстоящего в Ханое саммита США — КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство «Синьхуа».
«Власти Вьетнама сделают все необходимое для успешной работы журналистов на саммите», — цитирует агентство заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга, выступившего в четверг на пресс-конференции в Ханое.
Он напомнил, что премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук дал указание министерствам и ведомствам страны предпринять все меры для обеспечения безопасности встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и в целом успешного проведения саммита.
Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Их вторая встреча пройдет в Ханое 27-28 февраля.
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