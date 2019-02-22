На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались на гранате

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«21.02.2019 около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения», — говорится в сообщении на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник вечером.
Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.
Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.
«Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» — подытожили в прокуратуре.
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