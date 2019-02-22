Албания и Гана: чиновники похвастались новыми рынками сбыта для украинской агропродукции

Украина по итогам 2018 года расширила географию экспортных поставок продукции и увеличила количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно ему, в 2018 году было открыто 85 новых рынков по различным видам продукции — это рынки Албании и Ганы (мясо птицы и продукты из него), Гонконга (мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные продукты), Марокко (мясо птицы и продукты из него, яичные продукты), Македонии (молочная продукция, комбикорма), ОАЭ (живые овцы и козы, молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца), Туниса (мясо птицы), Черногории (яйца и яичные продукты) и др.
Кроме того, право экспорта в страны Европейского Союза сейчас имеют 306 украинских предприятий, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мясо птицы, рыбы, мед, яйца, молочная продукции).
«В прошлом году было разработано и согласовано 20 международных сертификатов на экспорт и 24 сертификаты на импорт животных и продуктов животного происхождения — всего 44 формы международных сертификатов для импорта/экспорта. Это позволило нивелировать экономическое влияние от потери рынка Российской Федерации и способствовало повышению уровня Украины как надежного торгового партнера», — считают в Госпродпотребслужбе.
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