Нацбанк допускает отмену обязательной продажи части экспортной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) допускает упразднение требования обязательной продажи экспортной выручки, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"По мере того, как будут складываться рыночные условия, мы думаем, что вообще отменим эту норму", - сказал он во время конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что НБУ в начале февраля 2019 года объявил о решении снизить с 1 марта норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%.