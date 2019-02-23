Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму $61 миллион

В конце 2018 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск оформил ипотечные кредиты на сумму 61 миллион долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, кредиты оформлены в банке Morgan Stanley.

Отмечается, что 50 миллионов были взяты на приобретение новой недвижимости. Еще 11 миллионов стали результатом рефинансирования старого кредита.

Илон Маск и представители Morgan Stanley не стали комментировать эту информацию.