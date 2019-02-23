Четыре самолета секретных агентов будут охранять Трампа во Вьетнаме

Более 200 представителей Секретной службы США прибудут в Ханой в субботу для обеспечения безопасности американского лидера, который, как ожидается, на следующей неделе встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает местная онлайн-газета VnExpress со ссылкой на источник.
Агентов Секретной службы, как ожидается, доставят в международный аэропорт Ханоя с военной базы США в Японии четыре самолета. Проживать агенты будут в одной из гостиниц города, сообщил изданию источник.
На прошлой неделе, как отмечает издание, США направили в Ханой несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III, на которых находилось оборудование для проведения встречи, вертолет и два автомобиля, которыми Трамп будет пользоваться во время визита во Вьетнам. По данным издания, в субботу два лимузина американского лидера Cadillac One в субботу уже выехали на улицы Ханоя. Также в страну были доставлены две машины Chevrolet Suburban, отмечает издание.
Напомним, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проведет в Ханое 27-28 февраля вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ранее они общались в Сингапуре.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
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