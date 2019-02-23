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ЦИК частично разрешил платить деньги агитаторам на выборах - на проезд и питание

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ЦИК частично разрешил платить деньги агитаторам на выборах - на проезд и питание

Участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе безоплатных договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено, говорится в разъяснении ЦИК Украины от 22 февраля, передает Интерфакс-Украина.

В утвержденном в пятницу на заседании Комиссии постановлении отмечается, что ч.6 ст.64 закона о выборах президента Украины запрещает заключать с избирателями за счет избирательных фондов оплачиваемых договоров на проведение агитации. При этом закон определяет, что агитация является одним из этапов избирательного процесса и может осуществляться в любой форме, которая не противоречит Конституции и законам Украины.

В ЦИК подчеркивают, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. Однако договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов «Другие расходы на предвыборную агитацию».

Юридические лица также могут предоставлять кандидатам в президенты за счет средств их избирательных фондов услуги по проведению агитации в любых формах, не запрещенных Конституцией и законами Украины. При этом предмет договоров с ними должен соответствовать наименованию соответствующих статей расходов избирательного фонда.

В ЦИК резюмировали, что «не допускаются какие-либо ограничения или создание искусственных препятствий в реализации избирателями права свободно осуществлять предвыборную агитацию».

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ЦИК направила принятое 22 февраля постановление с данным разъяснением Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

ЦИК, Выборы-2019
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