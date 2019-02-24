В Молдове сегодня выборы депутатов парламента

Голосование на выборах в парламент и консультативный референдум начались в Молдовы в воскресенье в 7:00 по местному времени. Голосование будет проходить на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 находятся за рубежом.

Впервые в истории независимой Молдовы выборы пройдут по смешанной избирательной системе — 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 — по партийным спискам в национальном округе. Впервые на выборах в Молдове отменен порог явки, разрешена агитация в день выборов, за исключением помещений избирательных участков.

Параллельно с парламентскими выборами в Молдове проходит консультативный референдум. Граждане ответят на вопросы о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 61 и праве народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Последний вопрос напрямую противоречит конституции Молдовы и практикам, одобренным Венецианской комиссией Совета Европы. Консультативный референдум не будет иметь юридических последствий. Правительство Молдовы объяснило свою инициативу стремлением «узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны». Для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее трети избирателей.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок. В выборах по 51 одномандатному округу принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 — представители партий, а 55 — независимые кандидаты. Выборы в округах пройдут в один тур, депутатом станет кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Отметим, что избирательная кампания запомнилась рядом скандалов. Так, лидеры молдавской оппозиции накануне выборов заявили, что их отравили ртутью.

Российские политики в свою очередь ожидают, что в случае, если на парламентских выборах в Молдове победит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял президент Игорь Додон, Запад может подтолкнуть правых к «Майдану».