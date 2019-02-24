Войти
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
позиция
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей
выборы
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В Молдове сегодня выборы депутатов парламента

233
В Молдове сегодня выборы депутатов парламента

Голосование на выборах в парламент и консультативный референдум начались в Молдовы в воскресенье в 7:00 по местному времени. Голосование будет проходить на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 находятся за рубежом.

Впервые в истории независимой Молдовы выборы пройдут по смешанной избирательной системе — 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 — по партийным спискам в национальном округе. Впервые на выборах в Молдове отменен порог явки, разрешена агитация в день выборов, за исключением помещений избирательных участков.

Параллельно с парламентскими выборами в Молдове проходит консультативный референдум. Граждане ответят на вопросы о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 61 и праве народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Последний вопрос напрямую противоречит конституции Молдовы и практикам, одобренным Венецианской комиссией Совета Европы. Консультативный референдум не будет иметь юридических последствий. Правительство Молдовы объяснило свою инициативу стремлением «узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны». Для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее трети избирателей.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок. В выборах по 51 одномандатному округу принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 — представители партий, а 55 — независимые кандидаты. Выборы в округах пройдут в один тур, депутатом станет кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Читайте также: США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

Отметим, что избирательная кампания запомнилась рядом скандалов. Так, лидеры молдавской оппозиции накануне выборов заявили, что их отравили ртутью.

Российские политики в свою очередь ожидают, что в случае, если на парламентских выборах в Молдове победит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял президент Игорь Додон, Запад может подтолкнуть правых к «Майдану».

выборы, Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 24 февраля 2019
Суббота, 23 февраля 2019
Пятница, 22 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016