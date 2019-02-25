В ЕС готовы отложить Brexit до 2021 года

В ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высших чиновников ЕС.
Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Премьер Британии Тереза Мэй отложила голосование по соглашению с ЕС на 12 марта. Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение в ближайшие дни.
«Замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем как государству-члену позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма «бекстоп», — говорится в материале.
Сторонниками переноса выхода Британии из ЕС называют президента Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Отмечается, что Брюссель хочет избежать короткой отсрочки Brexit в пользу длинной, если это произойдет.
ЕС может проголосовать за перенос Brexit, если Лондон сделает соответствующее обращение и выразит готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза.
«Бекстоп» предусматривает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС до тех пор, пока не будет заключена новая торговая сделка между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.
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