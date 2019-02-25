Граждане Молдовы проголосовали за сокращение числа депутатов и право их отзыва

Большинство граждан Молдовы по итогам прошедшего параллельно с парламентскими выборами консультативного референдума высказалось за сокращение числа депутатов со 101 до 61 и возможность их отзыва. Об этом в понедельник сообщила глава ЦИК республики Алина Руссу.
«На вопрос о сокращении числа депутатов свыше 730 тыс. высказались положительно, а 260 тыс. — высказались против. На вопрос о том, может ли народ отзывать депутата, который не выполняет своих обязательств, 790 тыс. отвели положительно, а 200 тыс. высказались против», — заявила Руссу.
По словам Руссу, в референдуме приняли участи 39% избирателей.
В воскресенье в Молдове впервые по смешанной системе прошли выборы в парламент. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.
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