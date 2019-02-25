На выборы в Молдове пришло меньше половины избирателей

Явка на прошедших 24 февраля парламентских выборах в Молдове составила 49,22%. Такие предварительные результаты представила в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу после закрытия всех избирательных участков и обработки 98% протоколов.

«Явка составила 49,22% на этот момент. Окончательные результаты мы представим после получения всех протоколов», — сказала Руссу на пресс-конференции.

В воскресенье в Молдове впервые прошли выборы в парламент по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.