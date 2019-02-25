Новый опрос КМИС: Зеленский все так же на первом месте

26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС 8-20 февраля. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко — 13,8%, за Юрия Бойко — 10,9%.

Анатолия Гриценко готовы поддержать 6,4%, Олега Ляшко — 6,3%, Александра Вилкула — 3,1%.

Вместе с тем среди тех, кто собирается идти на выборы, с кандидатом не определились 33,3%, еще 4,8% собираются испортить бюллетень, а 3,6% отказались ответить.

Социологи отмечают, что разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности, что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский — Порошенко или Зеленский — Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко — Тимошенко.