Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделает «правильный выбор» в пользу отказа его страны от ядерного оружия на их встрече, предстоящей на этой неделе во Вьетнаме. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter в преддверии намеченного на 27-28 февраля саммита с Ким Чен Ыном.
«Встреча за завтраком с губернаторами нашей страны, и потом отправляюсь во Вьетнам для очень важного саммита с Ким Чен Ыном, — написал Трамп. — В случае полной денуклеаризации КНДР скоро станет экономическим локомотивом. Без нее все останется так же, как сейчас. Председатель Ким примет мудрое решение»!
В воскресенье Трамп написал в Twitter, что по его мнению, Ким Чен Ын «лучше, чем кто-либо другой», понимает, что без ядерного оружия его страна может быстро стать одной из крупных мировых экономических держав.
Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.
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