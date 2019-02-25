Политолог: причиной проблем Бойко является он сам

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам.
«В политике как и в жизни, по большому счёту каждый кузнец свого счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко», пишет он на своей странице в Фейсбук. По мнению эксперта, в течении нескольких лет он находился в комфортной нише лидера ОппоБлока и третьей по величине фракции в Раде. А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор и «он предпочёл связать свои перспективы с прожженными политическими игроками, сел играть с ними «в дурака» с вполне предсказуемым результатом».
В итоге, по мнению Золотарева, из ОппоБлока Бойко ушёл, и ушёл некрасиво, сыграв по партитуре прописанной ему куда более поднаторевшими в интригах игроками.
«Достаточно посмотреть его осенние заявления об перспективах ОппоБлока. Ушёл в «За життя», которому добавили приставку «оппозиционная платформа». Бойко искренне считал, что он станет в ЗаЖОПе как минимум сопредседателем, именно так он и представлялся в эфирах и выступлениях», - считает эксперт. Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста «Прямого» о том, каков его официальный статус? Бойко без обиняков отвечает: «Официальный статус – сопредседатель «Оппозиционной плафтормы «За життя». Однако, ознакомившись с Единым реєстром общественных формирований, присутствия Бойко в нём не обнаруживаешь. «Оппозиционная платформа «За життя» есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось Бойко даже в «прописке» отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал «политическим бомжом». Такой вот итог азартных игр с шулерами».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016