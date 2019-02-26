Нацбанк укрепил гривну выше 27

Национальный банк Украины на вторник, 26 февраля, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,9907 грн за доллар против 27,0173 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6479 грн против 30,5971 грн накануне.