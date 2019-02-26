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Порошенко снова заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

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Порошенко снова заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку.

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма», — сказал Петр Порошенко в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что РФ «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем». «Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», — отметил президент.

«На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование „Запад“ в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении — 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — рассказал Порошенко.

Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона». «На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих», — сказал глава государства.

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По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами «Искандер».

«Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль», — резюмировал Петр Порошенко.

Петр Порошенко, отношения с Россией
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