Пресс-секретарь Путина назвал «практикой обычной студентки» работу своей дочери у французского депутата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой.
«Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — сказал он, отметив, что не хотел бы давать каких-то других комментариев. При этом Песков сделал акцент на том, что этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности. «Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы», — заявил он.
Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте у французского депутата Эмерика Шопрада.
Эмерик Шопрад является членом Комитета ЕП по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности, а также входит в делегацию ЕП по связям с Россией, деятельность которой сейчас де-факто практически заморожена. В 2014 году он в составе группы евродепутатов посещал Крым и присутствовал в качестве наблюдателя на «референдуме о воссоединении Крыма с Россией».
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