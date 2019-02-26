Пресс-секретарь Путина назвал «практикой обычной студентки» работу своей дочери у французского депутата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой.

«Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — сказал он, отметив, что не хотел бы давать каких-то других комментариев. При этом Песков сделал акцент на том, что этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности. «Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы», — заявил он.

Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте у французского депутата Эмерика Шопрада.

Эмерик Шопрад является членом Комитета ЕП по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности, а также входит в делегацию ЕП по связям с Россией, деятельность которой сейчас де-факто практически заморожена. В 2014 году он в составе группы евродепутатов посещал Крым и присутствовал в качестве наблюдателя на «референдуме о воссоединении Крыма с Россией».