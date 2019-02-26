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Правительство Великобритании обсуждает решение отложить Brexit

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Правительство Великобритании обсуждает решение отложить Brexit

Заседание британского Кабинета министров проходит в Лондоне в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, где, как не исключают эксперты, может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Его аналитики не исключают, что при условии очередного отклонения парламентом сделки по условиям развода между Лондоном и Брюсселем намеченный на 29 марта Brexit может быть отложен на два месяца. Поводом к такому решению может явиться угроза демонстративных отставок отдельных членов кабмина, включая министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и министра юстиции Дэвида Гока. По информации телеканала, к ним могут присоединиться также два замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Хэррингтон и Клэр Перри, а также замминистра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Маргот Джеймс.

По итогам данного заседания Кабмина премьер-министр Тереза Мэй, которая до сих пор всячески сопротивлялась любым идеям переноса сроков Brexit, должна будет выступить во второй половине дня с заявлением в Палате общин британского парламента.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что до 25 членов британского Кабмина готовы поддержать поправку депутатов Оливера Летвина и Иветт Купер и проголосовать в предстоящую среду в пользу того, чтобы отложить сроки запланированного выхода Великобритании из ЕС, пока премьер-министр не заявит о том, что не допустит Brexit без сделки. Эту поправку также пообещала поддержать и оппозиционная Лейбористская партия, если Мэй так и не представит гарантий того, что Великобритания не покинет Евросоюз без соглашения с Брюсселем об условиях своего выхода из сообщества. Лейбористы также ратуют за то, чтобы вынести сделку между Лондоном и Брюсселем на всенародное голосование, если она все-таки будет поддержана Палатой общин.

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Ранее также стало известно о том, что группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Консервативной партии, объединившихся в так называемую Brexit Delivery Group («Группу осуществления Brexit»), предупредила Мэй, что они собираются заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

Brexit
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