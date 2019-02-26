Мэй предложила парламенту новый сценарий Brexit

Выступая в палате общин парламента Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй представила сценарии развития событий вокруг выхода страны из состава Европейского союза, передает BBC. Один из них может привести к переносу даты выхода.
12 марта Тереза Мэй выставит на голосование новый вариант соглашения с ЕС по условиям выхода;
Если парламентарии его не поддержат, 13 марта Мэй предложит им проголосовать за или против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем. В случае, если депутаты поддержат этот вариант, страна покинет ЕС 29 марта;
Если парламентарии не поддержат сценарий с выходом без соглашения, 14 марта Мэй вынесет на голосование вариант с отсрочкой даты выхода.
Премьер-министр подчеркнула, что сама она не хочет, чтобы дата переносилась. «Мы должны максимально сфокусироваться на том, чтобы добиться соглашения c Брюсселем и покинуть ЕС 29 марта», — подчеркнула она. После этого Мэй уточнила, что если будет выбран сценарий с отсрочкой, то выход из ЕС состоится «не позже чем в конце июня», а дальнейших переносов уже не будет.
Представитель Мэй после ее выступления пояснил, что она работает над тем, чтобы согласовать сделку к 12 марта.
Правительство пытается согласовать с Брюсселем новый текст соглашения о выходе из ЕС с середины января — тогда более 400 депутатов не поддержали стратегию Мэй («за» проголосовали только 202 человека). При этом в конце месяца палата общин выступила против Brexit без сделки.
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