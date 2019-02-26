«Приватбанк» заменит iPay новым сервисом miniPOS

Государственный «Приватбанк» закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него Приватбанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.
MiniPOS — это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте Приватбанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.
Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.
Напомним, сервис iPay — приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, Приватбанк запустил в июле 2013 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016