«Приватбанк» заменит iPay новым сервисом miniPOS

Государственный «Приватбанк» закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него Приватбанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.

MiniPOS — это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте Приватбанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.

Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.

Напомним, сервис iPay — приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, Приватбанк запустил в июле 2013 года.