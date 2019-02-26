Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

Колумбийскую певицу Шакиру вызвали в суд каталонского города Эсплугес-де-Льобрегат по делу о возможной неуплате налогов, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 14 млн евро. Следствие считает, что Шакира не платила налоги, заявляя, что живет на Багамах, тогда как в действительности проживала в Каталонии. Речь идет о периоде с 2012 по 2014 год.

Слушания в суде состоятся 12 июня. В Эсплугес-де-Льобрегат она живет вместе с испанским футболистом Жераром Пике и их двумя общими детьми.

Испанские налоговые службы начали расследование в отношении певицы в январе прошлого года.

Певица Шакира — уже не первая всемирно известная знаменитость, которая становится фигурантом дела о налоговых махинациях.

Так, ранее суд в Испании приговорил бывшего главного тренера ФК «Реал Мадрид» Жозе Моуринью к одному году тюрьмы условно и штрафу в 2 млн евро. По данным стороны обвинения, Моуринью в период с 2010 по 2013 год не задекларировал 3,3 млн евро налогов от продажи прав на использование имиджа.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского «Реала», в июне 2018 года получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов. 33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы. Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец все равно не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.