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Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

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Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

Колумбийскую певицу Шакиру вызвали в суд каталонского города Эсплугес-де-Льобрегат по делу о возможной неуплате налогов, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 14 млн евро. Следствие считает, что Шакира не платила налоги, заявляя, что живет на Багамах, тогда как в действительности проживала в Каталонии. Речь идет о периоде с 2012 по 2014 год.
Слушания в суде состоятся 12 июня. В Эсплугес-де-Льобрегат она живет вместе с испанским футболистом Жераром Пике и их двумя общими детьми.

Испанские налоговые службы начали расследование в отношении певицы в январе прошлого года.

Певица Шакира — уже не первая всемирно известная знаменитость, которая становится фигурантом дела о налоговых махинациях.

Так, ранее суд в Испании приговорил бывшего главного тренера ФК «Реал Мадрид» Жозе Моуринью к одному году тюрьмы условно и штрафу в 2 млн евро. По данным стороны обвинения, Моуринью в период с 2010 по 2013 год не задекларировал 3,3 млн евро налогов от продажи прав на использование имиджа.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского «Реала», в июне 2018 года получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов. 33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы. Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

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Отмечалось, что Месси и его отец все равно не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

налоги, Испания, Шакира
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Вторник, 26 февраля 2019
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