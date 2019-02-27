Нацбанк практически не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 27 февраля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,9826 грн за доллар против 26,9907 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,65496 грн против 30,6479 грн накануне.