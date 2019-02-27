Минск попросил у Москвы $600 млн

Беларусь обратилась к России с предложением о предоставлении республике государственного кредита на $600 млн для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Об этом заявил в среду министр финансов Беларуси Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — отметил глава минфина Беларуси.
Ермолович напомнил, что речь в договоренностях двух стран «шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году». «Объем этих платежей составляет $600 млн», — уточнил министр. По его информации, «средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете на 2019 год».
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