Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали встречу в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит.

Первое с июля прошлого года совместное мероприятие лидеров стран пройдет в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole.

Трамп на встрече выразил надежду, что саммит будет «очень успешным».

«Я надеюсь, что он будет очень успешным», — подчеркнул Трамп в Ханое перед началом встречи с председателем Госсовета КНДР, отвечая на вопрос журналистов.

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР — США принесет реальный результат.