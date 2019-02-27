Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали встречу в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит.
Первое с июля прошлого года совместное мероприятие лидеров стран пройдет в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole.
Трамп на встрече выразил надежду, что саммит будет «очень успешным».
«Я надеюсь, что он будет очень успешным», — подчеркнул Трамп в Ханое перед началом встречи с председателем Госсовета КНДР, отвечая на вопрос журналистов.
В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР — США принесет реальный результат.
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