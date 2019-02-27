Тимошенко и Порошенко борются за второе место, - опрос

За шоумена Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 21,6% украинцев из тех, кто намерены прийти на выборы, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 14,9%, за действующего президента страны Петра Порошенко — 14,4%.

Согласно данным опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 8,6% избирателей, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 6,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,9%.

3,2% среди тех, кто намерен голосовать, готовы поддержать мэра Львова Андрея Садового, 3,1% — лидера партии «Наши» Евгения Мураева, 2,1% — кандидата от «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Александра Вилкула, 1,9% — экс-главу СБУ Игоря Смешко.

80,4% всех опрошенных точно или скорее всего намерены принимать участие в голосовании на выборах президента Украины 31 марта, 13,3% — точно или скорее всего не намерены голосовать на выборах, 6,3% — затруднились ответить.