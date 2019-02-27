Трамп доволен первым днем переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг. Соответствующие записи американский лидер разместил в среду на своей странице в Twitter.

«Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог», — написал он. «С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра», — добавил Трамп.

Напомним, что сегодня в Ханое начался двудневный саммит США-КНДР в котором берут участие лидеры двух стран. Первый же в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.