Жители ФРГ поддерживают строительство «Северного потока – 2»

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.
Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода — верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.
Напомним, что с конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
Противники проекта — Польша, страны Балтии, Украину и США — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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