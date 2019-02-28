Официальный курс гривны стабилизировался

Национальный банк Украины на четверг, 28 февраля, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,9928 грн за доллар против 26,9826 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,73396 грн против 30,65496 грн накануне.