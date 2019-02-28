Уверенность британского бизнеса снизилась до семилетнего минимума

Доверие среди британских компаний упало до семилетнего минимума в январе, а потребители Великобритании по-прежнему пессимистично оценивают экономические перспективы из-за неясности выхода страны из Европейского союза.
Уровень оптимизма бизнеса в Великобритании резко упал, следует из отчета британского Lloyds Bank.
Сказывается стресс, связанный с уходом из Европейского союза без согласованного плана. Связи с крупнейшим торговым партнером Великобритании остаются хрупкими.
Настроения потребителей остаются пессимистичными, но стабилизировались, согласно исследованию GfK. По данным GfK, общий показатель доверия остался на самом низком уровне с 2013 г.
«Сохраняющиеся депрессивные настроения в экономике могут указывать на затишье перед штормом из-за Brexit и потенциальные негативные экономические результаты», — заявил Bloomberg директор по стратегии клиентов GfK Джо Стэйтон.
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