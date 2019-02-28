За рубежом будет работать 101 участок для голосования на выборах

Для голосования на выборах президента за рубежом создан 101 избирательный участок, а общее количество иностранных избирателей пока составляет около 527 тысяч человек. Об этом заявил во время общения с журналистами директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает Укринформ.

«Сейчас создан 101 зарубежный избирательный участок в 72 странах мира. 99 участков образованы при зарубежных дипломатических учреждениях Украины — при посольствах, генеральных консульствах, а две — при воинских частях — в Демократической Республике Конго и в Косово», — сказал Погорельцев.

Он сообщил, что общее количество избирателей за рубежом сейчас составляет 526 тыс. 979 человек, но эта цифра может колебаться в сторону увеличения.

Наибольшее количество избирателей — 53 000 — зарегистрировано на зарубежном избирательном участке при посольстве Украины в Молдове. В целом 46 зарубежных избирательных участков с большим количеством избирателей — более 1500 человек, а в 19 количество избирателей более 5 тыс.