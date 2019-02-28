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Украина может отменить безвиз с Израилем

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Украина может отменить безвиз с Израилем

Министерство иностранных дел Украины не исключает отмены безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут ситематично нарушаться права украинских туристов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на пресс-конференции в Киеве, пишет «Европейская правда».

Она напомнила, что 15 февраля в аэропорту «Борисполь» 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

«В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев зарубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства», — сказала Зеленко..

«В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относится к борьбе с нелегальным наймом и приемом на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразности сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются», — отметила она.

Она также сообщила, что МИД передал ноту Израилю, в которой указано, что защита прав граждан Украины, в том числе при краткосрочных поездках и длительном проживании за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

«Мы интенсифицировали сотрудничество с нашими израильскими партнерами с целью осуществления более глубокого мониторинга ситуации с обеспечением прав украинцев, путешествующих в Израиль... Проблема является системной и ее нужно решать на уровне межведомственного сотрудничества», — сказала Зеленко.

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Напомним, что в последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

Израиль, безвизовый режим
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