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Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа

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Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа

Суд по иску ЧАО «Кременчуггаз» отменил постановление Кабинета министров о снижении норм потребления газа, которое было принято вместо предыдущего аналогичного постановления, применение которого также запретил суд. Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

«Позорное шоу жадных облгазов продолжается. Кременчукгаз обратился в суд, который и приостановил действие правительственного постановления о снижении нормы потребления для бытовых потребителей без счетчиков до 3,29, 5,39, 10,49 кубометра на одного человека», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе объяснили, что теперь украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, снова должны оплачивать 9,8 кубометров, более 18 и 23 кубометра на человека в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки.

«Что делать с платежами? Урегулирование вопроса с нормами потребления — зона ответственности Министерства энергетики. Чтобы ускорить решение этого вопроса, советуем обращаться на правительственную горячую линию 1545 и к вашим депутатам», — отметили в Нафтогазе.

Компания выразила надежду, что в ближайшее время правительство найдет возможность привести нормы потребления в соответствие с реальными потребностями потребителей.

«Необходимо провести полноценный аудит облгазов, и тогда станет ясно, сколько реально потребляют люди. На основе такого аудита можно вычислить реальные нормы. Еще более правильное решение — установка счетчиков. Мы готовы взяться за этот проект, который с 2010 года не осилили облгазы. С нетерпением ждем утверждения нашего финплана », - добавили в НАК.

Напомним, что в январе Кабинет министров Украины принял постановление об установлении нормы потребления в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчика. Необходимость ее принятия аргументировали тем, что ранее облгазы добились отмены через суд постановления от 2016 года, которое снижало нормы потребления газа втрое.

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По сообщениям СМИ, правительство уже подготовило очередной проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика — с 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на человека в месяц.

Нафтогаз України, газ, норма потребления
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