Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа

Суд по иску ЧАО «Кременчуггаз» отменил постановление Кабинета министров о снижении норм потребления газа, которое было принято вместо предыдущего аналогичного постановления, применение которого также запретил суд. Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

«Позорное шоу жадных облгазов продолжается. Кременчукгаз обратился в суд, который и приостановил действие правительственного постановления о снижении нормы потребления для бытовых потребителей без счетчиков до 3,29, 5,39, 10,49 кубометра на одного человека», — говорится в сообщении.

В Нафтогазе объяснили, что теперь украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, снова должны оплачивать 9,8 кубометров, более 18 и 23 кубометра на человека в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки.

«Что делать с платежами? Урегулирование вопроса с нормами потребления — зона ответственности Министерства энергетики. Чтобы ускорить решение этого вопроса, советуем обращаться на правительственную горячую линию 1545 и к вашим депутатам», — отметили в Нафтогазе.

Компания выразила надежду, что в ближайшее время правительство найдет возможность привести нормы потребления в соответствие с реальными потребностями потребителей.

«Необходимо провести полноценный аудит облгазов, и тогда станет ясно, сколько реально потребляют люди. На основе такого аудита можно вычислить реальные нормы. Еще более правильное решение — установка счетчиков. Мы готовы взяться за этот проект, который с 2010 года не осилили облгазы. С нетерпением ждем утверждения нашего финплана », - добавили в НАК.

Напомним, что в январе Кабинет министров Украины принял постановление об установлении нормы потребления в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчика. Необходимость ее принятия аргументировали тем, что ранее облгазы добились отмены через суд постановления от 2016 года, которое снижало нормы потребления газа втрое.

По сообщениям СМИ, правительство уже подготовило очередной проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика — с 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на человека в месяц.