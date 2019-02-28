Канада может принять участие в американской программе по исследованию Луны

Канадское космическое агентство может принять участие в программе США по исследованию Луны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.
По данным его источников, соответствующее заявление в ближайшее время может сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Предполагается, что участие в этой программе станет частью новой канадской космической стратегии, на которую Оттава намерена потратить 2,5 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) в течение 24 лет.
На прошлой неделе директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия.
Среди этих стран может быть и Украина. Об этом ранее сообщало посольство Украины в США.
NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.
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