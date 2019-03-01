Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 1 марта 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 13 копеек - до 26,8592 грн за доллар против 26,9928 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6624 грн против 30,73396 грн накануне.