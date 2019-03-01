В Украине стартовала автоматическая индексация пенсий

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.

«Перерасчет пенсий будет проводиться 1 марта каждого года на основе двух показателей: 50 процентов уровня инфляции за предыдущий год и 50 процентов роста средней зарплаты. Кроме того, индексация пенсии будет происходить после роста минимального прожиточного минимума», — заявлял ранее премьер Владимир Гройсман.

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что 1 марта при ежегодной индексации пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллиона пенсионеров.

«Средний размер повышения составит 255 гривен, а минимальный — 100 гривень, поэтому индексация является дифференцированной и не одинаковой для всех», — сказал он.

Кроме того, Рева напомнил, что 1 млн 900 тысяч пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2410 гривен. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.

Министр добавил, что деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых «евроблях».