В Украине стартовала автоматическая индексация пенсий

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен.
«Перерасчет пенсий будет проводиться 1 марта каждого года на основе двух показателей: 50 процентов уровня инфляции за предыдущий год и 50 процентов роста средней зарплаты. Кроме того, индексация пенсии будет происходить после роста минимального прожиточного минимума», — заявлял ранее премьер Владимир Гройсман.
Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что 1 марта при ежегодной индексации пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллиона пенсионеров.
«Средний размер повышения составит 255 гривен, а минимальный — 100 гривень, поэтому индексация является дифференцированной и не одинаковой для всех», — сказал он.
Кроме того, Рева напомнил, что 1 млн 900 тысяч пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2410 гривен. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.
Министр добавил, что деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых «евроблях».
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