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Украинцы теперь могут ездить в Грузию по ID-картами

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Украинцы теперь могут ездить в Грузию по ID-картами

Граждане Украины и Грузии с 1 марта могут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Сегодня вступило в силу соответствующее соглашение между двумя странами, напоминает Европейская правда.

«1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований — в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель», — поясняли ранее в МИД.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

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Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортам, в октябре прошлого года.

Грузия
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