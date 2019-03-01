Лукашенко согласен на общую валюту с Россией

Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

«Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ — Ред.) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль», — сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. «Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.