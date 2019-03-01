Войти
Порошенко анонсировал начало работы аэропорта Ужгорода
инфраструктура
Порошенко анонсировал начало работы аэропорта Ужгорода
Лукашенко согласен на общую валюту с Россией
соседи
Лукашенко согласен на общую валюту с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Лукашенко согласен на общую валюту с Россией

125
Лукашенко согласен на общую валюту с Россией

Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

«Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ — Ред.) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль», — сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. «Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», — сказал Лукашенко.

Читайте также: Что смотреть: главные фильмы весны

Президент Беларуси также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.

Беларусь, Александр Лукашенко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 марта 2019
Четверг, 28 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Враг у ворот

Команда Петра Алексеевича за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха. Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она также будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением».
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

«Укрнафта», которую мы теряем

В результате сделки между миноритариями и государственной компанией вся государственная нефтедобыча (как и переработка) может уплыть в не знающие устали руки Игоря Коломойского. Причем, с его стороны сделка может быть оплачена выведенными с Укрнафты в 2015 году миллиардами. А ущерб государству от этого воровства покроет Нафтогаз.
Василий Фурман
Василий Фурман
член Совета НБУ

Нужен ли кардиостимулятор для кредитования экономики Украины

В Украине остро стоит вопрос выполнения банками своей главной функции: кредитование реального сектора экономики и оптимального перераспределения капитала для финансирования экономического роста. Почему в последние годы кредитование не развивается, особенно кредитование предприятий реального сектора экономики? С 2015 года соотношение объема кредитов к ВВП, то есть «финансовая глубина экономики», уменьшалось и 1 января 2019 составило 30%. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 64%, в 2015 году - 49%. Это значительно ниже, чем в других странах. В частности, в Польше этот показатель составляет 70%, в Турции - 80%, в странах Еврозоны - 160%, в Японии - 180%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016