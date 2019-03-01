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Правительство выполнило угрозу и снизило норму потребления газа

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Правительство выполнило угрозу и снизило норму потребления газа

Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе Часа вопросов к правительству в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Данное решение правительство приняло в среду, 27 февраля, в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, которые были установленным постановлением №63 на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Комментируя оспаривание облгазами пониженных норм потребления, Рева отметил, что на следующем заседании Кабмин рассмотрит комплекс мероприятий по урегулированию данной ситуации.

Напомним, что Кабинет министров в конце января 2019 года вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, в частности, установив норму в размере 3,29 куб. м.

Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах утвержденных 30 января норм потребления правительство в ответ будет целенаправленно их снижать на 0,01 куб. м.

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Вчера стало известно, что суд по иску ЧАО «Кременчуггаз» отменил постановление Кабинета министров о снижении норм потребления газа.

газ, норма потребления
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