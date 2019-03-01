США вводят санкции против руководства силовых органов Венесуэлы

Соединенные Штаты включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиана Моралеса Самбрано. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что введут рестрикции против тех лиц, которые, по их версии, препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы 23 февраля.
Напомним, что на протяжении месяца в южноамериканской стране происходит непримиримое противостояние между президентом Николасом Мадуро и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо. Несколько десятков западных стран, включая США, признали его временным главой государства с соответствующими полномочиями. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016