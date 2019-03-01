В США ожидают, что число беженцев из Венесуэлы превысит 5 миллионов

Число беженцев из Венесуэлы из-за продолжающегося в стране кризиса может достигнуть к концу 2019 года 5 млн человек, если исходить из того, что каждый день из страны бегут порядка 5 тысяч человек. С таким утверждением выступил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.
«Это число является результатом математической экстраполяции. Сейчас заметно больше передвижений в районе венесуэльско-колумбийской границы. Сейчас можно говорить о 5 тыс. беженцев в день, направляющихся в Колумбию. Можете подсчитать: это число достигнет 5 млн человек к концу календарного 2019 года», — пояснил он.
Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. В 2018 году, согласно оценкам парламентского комитета по финансам, инфляция в стране составила 1,7 млн процентов. Федерация торгово-промышленных палат и ассоциаций сочла минувший год «худшим в истории всех сфер производства» республики.
Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.
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