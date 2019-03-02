Facebook будет судиться с компаниями, занимающимися продажей лайков и фальшивых аккаунтов

Американская компания Facebook подала в суд на четыре базирующиеся в Китае компании и трех физических лиц за продвижение продажи фальшивых учетных записей, лайков и подписчиков.
"Сегодня Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против четырех компаний и трех человек, базирующихся в КНР, за продвижение продажи фальшивых аккаунтов, лайков и подписчиков, — говорится в пятницу в пресс-релизе Facebook. — Они делали это как в Facebook, так и в Instagram, а также на платформах других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.
Напомним, что компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года. Сейчас одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.
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