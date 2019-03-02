Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Об этом сообщают российские СМИ.

Физик умер в Санкт-Петербурге на 89 году жизни.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).