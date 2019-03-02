Порошенко обещает украинцам ежемесячное улучшение жизни

Президент Украины Петр Порошенко обещает каждому гражданину ежемесячное улучшение жизни в ближайшие пять лет.

«Каждый гражданин Украины в течение следующих пяти лет почувствует на собственном кармане рост не только экономики, а возрастание своих финансовых возможностей. Каждый из нас, начиная с этого года, будет чувствовать, что жизнь каждого украинца меняется к лучшему ежемесячно», — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в суботу, передает Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, что еще три-четыре года назад он не мог этого обещать, поскольку по экономике страны «сильно ударила война, из-за которой Украина потеряла почти четверть промышленного потенциала».

Кроме того Петр Порошенко сегодня заявил, что Одесса будет в числе лидеров туристических маршрутов Восточной Европы.