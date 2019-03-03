Во Львове с третьей попытки демонтировали Монумент Славы

Рабочие во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы, установленного в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщило агентство УНН.

«Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове, — говорится в сообщении. — Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные». В ближайшие дни, как добавили в агентстве, рабочие будут разбивать бетонную конструкцию.

Вчера работники компании Промальтбуд более шести часов пытались демонтировать монумент. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы снести стелу.

Рабочую группу по демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону «о декоммунизации» этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция монумента находится в аварийном состоянии и ее необходимо демонтировать. Заместитель главы Львова Андрей Москаленко сообщил, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный «музей террора».

17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы. Тогда отмечалось, что демонтировать сразу всю стелу не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно.

Монумент Славы во Львове не раз становился объектом нападок местных радикалов, которые требовали снести памятник. Его обливали краской, оставляли на нем изображение свастики, раскрашивали в сине-желтые цвета. В феврале 2018 года праворадикалы разбили плиты мемориала и надпись «Победителям над нацизмом».