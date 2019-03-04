На выборах в Эстонии победила оппозиция

Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли в минувшее воскресение. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии.
Партия реформ получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году. До этого ее максимум был в 2011 году — 33 мандата.
Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, на один меньше, чем было ранее. Еще одна оппозиционная партия — Консервативная народная партия (EKRE) — значительно упрочила свои позиции в парламенте, получив 19 мандатов, на 12 больше, чем ранее. Ослабила свои позиции и другая правящая партия — Isamаa (Отечество), у нее теперь 12 мандатов (минус два), у Социал-демократической партии — 10 мандатов (минус пять).
Партия реформ и Центристская партия исключили возможность создания коалиции вместе с EKRE, заявив, что популистам нет места в правительстве Эстонии, добавляет Associated Press. Председатель EKRE Март Хельме заявил, что не против этой идеи.
Кампании в основном были сосредоточены на социальных и экономических вопросах, включая налоги. Центристская партия агитировала в основном за общественные блага, такие как повышение пенсий и улучшение поддержки молодых семей. Реформисты в своей кампании сконцентрировались на создании рабочих мест и улучшении климата для бизнеса.
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