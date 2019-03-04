Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 4 марта, установил официальный курс гривны на уровне 26,8622 грн за доллар против 26,8592 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,5773 грн против 30,6624 грн 1 марта.