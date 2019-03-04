Телеканал «Украина» утверждает, что кто-то пытается глушить его сигнал

Телеканал «Украина» (входит в Media Group Ukraine) заявляет о неоднократных попытках заглушить его сигнал, говорится в сообщении телеканала.
«Вечером в субботу, 2 марта, сигнал телеканала „Украина“ снова подвергся внешнему вмешательству... С 21:01 до 21:07, а также с 21:15 и до 21:28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала», — цитируется в сообщении директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов.
В свою очередь директор канала Виктория Корогод обратилась к правительству и правоохранительным органам, а также в международные институты с целью привлечь внимание к подобным инцидентам со средствами массовой информации и восстановить нормальную работу СМИ в Украине.
На телеканале отмечают, что вмешательство в эфир телеканала «Украина» происходит уже не впервые.
«Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны — „Главная тема. Выбор“. В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств — Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак, которые гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории — а это миллионы зрителей — этого так и не увидели. За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни», — отмечается в сообщении телеканала.
По данным «Украины», о проблемах с сигналом сообщали зрители практически со всех уголков страны.
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