За месяц гривня укрепилась по отношению к доллару на 3,2%

Гривна за февраль укрепилась к доллару США на 3,2% — до 26,86 гривень за доллар по официальному курсу Национального банка Украины на 1 марта. Об этом сообщается на сайте НБУ.
По отношению к евро гривна за этот период укрепилась на 3,8%, — до 30,66 гривен за евро.
По данным регулятора, с начала года, за январь-февраль, гривна укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро — на 3,3%.
Нацбанк отмечает, что доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров.
Напомним, официальный курс гривны к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривны 1 января 2018 года до 27,69 гривны 1 января 2019 года.
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