Войти
Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского
резонанс
Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
позиция
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Порошенко пообещал навести порядок с зарплатами чиновников

254
Порошенко пообещал навести порядок с зарплатами чиновников

Президент Украины Петр Порошенко выступает за наведение порядка в формировании заработных плат, в том числе государственным служащим.

«У нас ситуация с уровнем оплаты заработной платы требует существенного усовершенствования», — сказал Порошенко на Совете регионального развития Николаевской области в понедельник в Николаеве, передает Интефакс-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо наводить порядок с чрезвычайно высокими и низкими зарплатами. «Я это полностью подтверждаю, и мы будем делать это немедленно — это один из первых приоритетов», — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко заверил, что с 1998 года сам не получает зарплату на государственной службе, а перечисляет ее на благотворительность.

«На сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тыс. грн. У нас есть большое количество судебного корпуса, следователей... которые имеют зарплату в 2-5-10, а иногда на отдельных госпредприятиях и в 100 раз выше, чем президент. Я уверен в том, что мы должны привязать все, и убрать какие-либо специализированные законы, которые делают избирательное повышение (заработной платы — Ред.) », - добавил президент.

Читайте также: Исследование: Что нужно, чтобы стать отличным руководителем

«Если повышаете, повышайте государственным служащим: у них работа не менее ответственная, чем у кого-либо другого», — резюмировал Порошенко.

Петр Порошенко, зарплаты
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 марта 2019
Воскресенье, 3 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016