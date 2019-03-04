Порошенко пообещал навести порядок с зарплатами чиновников

Президент Украины Петр Порошенко выступает за наведение порядка в формировании заработных плат, в том числе государственным служащим.

«У нас ситуация с уровнем оплаты заработной платы требует существенного усовершенствования», — сказал Порошенко на Совете регионального развития Николаевской области в понедельник в Николаеве, передает Интефакс-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо наводить порядок с чрезвычайно высокими и низкими зарплатами. «Я это полностью подтверждаю, и мы будем делать это немедленно — это один из первых приоритетов», — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко заверил, что с 1998 года сам не получает зарплату на государственной службе, а перечисляет ее на благотворительность.

«На сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тыс. грн. У нас есть большое количество судебного корпуса, следователей... которые имеют зарплату в 2-5-10, а иногда на отдельных госпредприятиях и в 100 раз выше, чем президент. Я уверен в том, что мы должны привязать все, и убрать какие-либо специализированные законы, которые делают избирательное повышение (заработной платы — Ред.) », - добавил президент.

«Если повышаете, повышайте государственным служащим: у них работа не менее ответственная, чем у кого-либо другого», — резюмировал Порошенко.