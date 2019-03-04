ДТЭК инвестирует больше чем зарабатывает – раскрыта финотчетность

ДТЭК Энерго в январе-декабре 2018 года получил чистую прибыль в 5,2 млрд грн, сообщила пресс-служба компании. Напомним, что прибыль компании за 9 месяцев 2018 года составила 3,4 млрд грн.

На показатели компании в сравнении с прошлым годом продолжает влиять отсутствие убытков от потери активов, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Компания в консолидированной отчетности за 2017 год общий убыток по НКТ оценила в 4,4 млрд грн.

Укрепление национальной валюты положительно отразилось на финансовых результатах. В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн, против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году.

В 2018 году ДТЭК Энерго инвестировал в модернизацию и развитие производства порядка 8 млрд грн, чтобы реализовать проекты, способствующие энергетической безопасности Украины. Компания вкладывает в развитие украинской угледобычи и перевод энергоблоков ТЭС под отечественный уголь.

Кроме того, ДТЭК Энерго выплатил 16 млрд грн налоговых платежей — Государственная фискальная служба внесла предприятия ДТЭК Энерго в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.