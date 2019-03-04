ДТЭК инвестирует больше чем зарабатывает – раскрыта финотчетность

ДТЭК Энерго в январе-декабре 2018 года получил чистую прибыль в 5,2 млрд грн, сообщила пресс-служба компании. Напомним, что прибыль компании за 9 месяцев 2018 года составила 3,4 млрд грн.
На показатели компании в сравнении с прошлым годом продолжает влиять отсутствие убытков от потери активов, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Компания в консолидированной отчетности за 2017 год общий убыток по НКТ оценила в 4,4 млрд грн.
Укрепление национальной валюты положительно отразилось на финансовых результатах. В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн, против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году.
В 2018 году ДТЭК Энерго инвестировал в модернизацию и развитие производства порядка 8 млрд грн, чтобы реализовать проекты, способствующие энергетической безопасности Украины. Компания вкладывает в развитие украинской угледобычи и перевод энергоблоков ТЭС под отечественный уголь.
Кроме того, ДТЭК Энерго выплатил 16 млрд грн налоговых платежей — Государственная фискальная служба внесла предприятия ДТЭК Энерго в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016